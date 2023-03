Fiorentina a Empoli, il pubblico di gonews dice 'No'

Fiorentina a Empoli per due campionati, sei d'accordo? Questa era la domanda, attualissima, della scorsa settimana nel sondaggio di gonews.it. La Fiorentina potrebbe infatti venire al Castellani per due stagioni per i lavori al Franchi.

La maggior parte del pubblico ha votato "No, traffico e impegno troppo onerosi", la percentuale è del 61.88%. Invece per il "Sì, indotto importante e lustro per la città" ha votato il 38.12%.

