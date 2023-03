La Fiorentina potrebbe giocare a Empoli. Per ora è solo un'ipotesi, ma dal 2024 al 2026 il Franchi sarà chiuso per lavori e i viola cercano casa. Il Castellani è l'opzione più appetibile anche se per ora non c'è nessuna richiesta ufficiale.

