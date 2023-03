Impianto rifiuti, Barnini: "A Empoli non ci saranno mai le condizioni"

Durante la trasmissione Refresh di Toscana Tv, il sindaco di Empoli Brenda Barnini è intervenuta anche su temi locali, tra cui gli impianti rifiuti.

In merito alle parole del sindaco di Prato Matteo Biffoni, che esorta alla costruzione di nuovi impianti per evitare una nuova stangata sul costo della Tari, Barnini ha ricordato l'esperienza che ha portato alla proposta di Alia dell'impianto rifiuti al Terrafino: "Usciamo da un'esperienza complicata di rapporto con i cittadini in merito agli impianti, la Regione ha scelto di non pianificare ma di chiedere queste proposte innovative alle aziende. Raccoglierei l'appello di Biffoni, presidente Anci Toscana, e discuterei della vicenda impianti di rifiuti".

Continuando sull'esperienza empolese e sulle settimane di pressione da parte della comunità contraria al gassificatore, Barnini ha poi commentato: "Non ho rimpianti, ci ho provato con molta sincerità e lealtà a portare avanti questa discussione, non ci sono state le condizioni e temo non ci saranno mai".

E non manca di lanciare una frecciatina a Monia Monni, assessore all'Ambiente: "La stessa Regione, a cominciare dall'assessore regionale, nello stesso piano parla della necessità degli impianti e poi inserisce nei progetti l'associazione Zero Waste, che fa della battaglia agli impianti la sua battaglia di vita. Ci vuole un po' più di coerenza di tutto il sistema istituzionale. Non si può pensare che un sindaco possa condurre una battaglia per conto terzi".