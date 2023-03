In stato di agitazione i 20 lavoratori del centro cottura della Sodexo di Poggibonsi

Da oggi i circa 20 lavoratori del centro cottura della Sodexo di Poggibonsi sono in stato di agitazione. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e RSA aziendale esprimono infatti una forte preoccupazione per la comunicazione ricevuta dall’impresa di voler ricorrere agli ammortizzatori sociali per far fronte alla riduzione di ordini e commesse a causa della perdita della gara d’appalto per il servizio di refezione scolastica presso il comune di Castelfiorentino avvenuta a partire dall’anno scolastico 2022/23.

“Oltre al ricorso agli ammortizzatori, si prefigura anche un esubero di personale - spiegano i Sindacati - contro il quale Sodexo non ha saputo dare risposte per mantenere la continuità occupazionale. Inoltre l’Azienda ci ha riferito della concreta possibilità di una cessione della struttura comunicandoci dell’interesse all’acquisto del centro cottura di Poggibonsi da parte di aziende concorrenti che operano nel settore della ristorazione collettiva”.

“A questa delicata situazione si aggiunge lo stato generale di disagio che le lavoratrici e i lavoratori stanno subendo a causa all’aumento del costo della vita dovuto all’inflazione e ai bassi salari, – concludono le organizzazioni sindacali - serve perciò avviare un serrato confronto anche con i livelli istituzionali per dare risposte concrete e coerenti atte a tutelare gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici e dell’intero territorio valdelsano, per il quale il centro cottura risulta strategico”.

Per queste ragioni l’azione del sindacato e dei lavoratori si intensificherà con iniziative di protesta ed il coinvolgimento anche dell’opinione pubblica.

Fonte: Ufficio di Segreteria CGIL Siena