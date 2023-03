Buongiorno oggi ringrazio Elvira per questo piatto fresco, nutriente e sano con legumi e verdura. E' una ricetta molto versatile perché potete mangiarlo come piatto unico o per contorno o per antipasto.

L'insalata di cannellini è accompagnata da una vinaigrette, una miscela di sale, olio e aceto. Viene usata come condimento per insalate, piatti di verdure crude o cotte e alcune varietà di pesce per esaltarne il sapore ma potreste anche utilizzarla con carni delicate come il pollo. Nella vinaigrette oltre agli ingredienti appena citati potete aggiungere un mix di erbe aromatiche per renderla più profumata. Nella ricetta di Elvira lei utilizza menta fresca e prezzemolo, ma per il pesce preferite il timo e per la carne la maggiorana.

C'è anche la vinaigrette con l'aggiunta di senape. Stessi ingredienti olio, aceto di vino bianco, sale, pepe e senape. La preparazione: mettete in una ciotola l'aceto e il sale e fatelo sciogliere con la frusta e poi aggiungete la senape e continuate a mescolare per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Poi aggiungete l'olio ed girate sempre con la frusta poi regolate di sale e pepe la crema dovrà essere omogenea e l'olio ben emulsionato all'aceto e alla senape. Se volete dargli un tocco in più potete aromatizzarla con un trito di timo e aneto per il pesce, con rosmarino e salvia per la carne, oppure utilizzare il basilico.

Insalata di cannellini e cipollotti con la pita

Ingredienti per 4 persone

400 gr di cannellini cotti

70 gr di spinaci freschi a foglie (quelle più tenere)

Olio extravergine di oliva

5 cipollotti con la coda

Pita

Sale

Per la vinaigrette

50 ml di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di aceto di vino bianco

10 foglie di menta fresca

3 rametti di prezzemolo

½ limone non trattato si la buccia grattugiata che il succo

1 spicchi di aglio

Sale e pepe

Preparazione

Lavate e tagliate in 4 spicchi il bulbo dei cipollotti e a rondelle le code. Fateli arrostire in una padella con un filo di olio e il sale per 3-4 minuti. Tritate finemente la menta e il prezzemolo e grattugiate la buccia di limone. Emulsionate gli ingredienti della vinaigrette in una ciotola, lasciate l’aglio intero per dare sapore. Condite i fagioli con qualche cucchiaio della vinaigrette. Disponete gli spinaci nel piatto, al centro i fagioli e sopra i cipollotti. Servite con la vinaigrette e della pita.

Elvira

