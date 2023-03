Rinviati i lavori di Acque a Castelfiorentino per problemi tecnici

Acque comunica che, per sopraggiunti problemi tecnici, i lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, inizialmente programmati per questa mattina, sono rinviati a nuova data che sarà resa nota con successiva comunicazione. Di conseguenza, è già stata ripristinata l’erogazione idrica nelle vie D’Aosta, Marzabotto, l maggio, Sacco e Vanzetti, Sant’Anna di Stazzema, Vinca e Che Guevara. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa