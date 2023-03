Lavori alla biblioteca di Empoli, prosegue il servizio ma Sezione Ragazzi interdetta

Un progetto da circa 400mila euro complessivi per fare i lavori di adeguamento della climatizzazione e per la normativa antincendio nell'ex convento degli Agostiniani di via dei Neri a Empoli. Si tratta degli spazi che ospitano anche la parte 'vecchia' della biblioteca comunale Renato Fucini.

I lavori, per i quali è stato approvato il progetto preliminare, prenderanno il via in estate e dureranno circa quattro mesi, adesso che la parte nuova della biblioteca, quella fresca di restauri con accesso da via Cavour 36 è a disposizione degli utenti.

L'intervento relativo all'ex convento degli Agostiniani è stato rinviato a questo momento così da evitare che si sommasse al cantiere concluso nel mese di febbraio, scongiurando il rischio di una chiusura del servizio.

Questo intervento da 400mila euro mira a completare l'adeguamento di tutto il complesso edilizio dell'ex convento degli Agostiniani e della biblioteca comunale.

Le sale interdette e i servizi sostitutivi

Al momento le sale presenti nella parte di struttura oggetto del futuro cantiere non sono accessibili al pubblico.

Non è accessibile la Sezione Ragazzi, anch'essa ubicata in quella zona dell'edificio: questo significa che bambine e bambini e ragazze e ragazzi non possono muoversi fra gli scaffali alla ricerca del libro preferito, tuttavia il prestito dei libri prosegue grazie agli operatori di front office pronti ad accogliere le richieste dei piccoli utenti e a fornire loro i testi richiesti o, in mancanza di essi, i giusti consigli di lettura.

Proseguono anche i laboratori per i più piccoli, ospitati in queste settimane nel punto "Ti presto" di Avane, che si trova negli spazi del Centro Giovani di Avane a La Vela Margherita Hack in via Magolo 2.

Lo sportello, nato grazie alla collaborazione tra la biblioteca comunale Renato Fucini, il Centro Giovani Avane e la cooperativa Il Piccolo Principe, è aperto il martedì dalle 9 alle 12, e in occasione dei laboratori anche dalle 17 alle 19, e il giovedì dalle 16 alle 19 ed è possibile prendere in prestito libri, film e audiolibri, prenotare libri, film e cd della collezione della Rete Rea.Net e ancora rinnovare il prestito ed effettuare restituzioni.

Sul territorio è attivo anche il punto prestito "Ti presto" alla Casa della Memoria in via Livornese 42 a Santa Maria, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19, dove è possibile prenotare libri, film, cd della collezione della Rete Rea.net che saranno disponibili per il ritiro presso il punto prestito nei giorni successivi, rinnovare i materiali già in possesso agli utenti oppure restituirli e consultare il Fondo Remo Scappini e i materiali del Centro Documentazione della Resistenza.

C'è poi il BiblioCoop, altro punto prestito della 'Fucini', attivo al centro commerciale Centro Empoli in via Sanzio, nato dalla collaborazione fra la biblioteca comunale e Coop.fi: è aperto il lunedì dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19, offrendo agli utenti la possibilità di prendere in prestito materiali, restituirli o prenotarli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa