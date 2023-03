L'Orchestra della Toscana torna per la seconda volta a Empoli

Secondo concerto dell’anno dell’Orchestra della Toscana nell’ambito della stagione concertistica Ferruccio Busoni a Empoli.



Martedì 4 aprile 2023, alle 21, il Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, ospiterà Alevtina Ioffe, la prima donna russa cui sia stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo e Anna Tifu, giovane violinista italo-romena uscita dalla scuola di Salvatore Accardo, le protagoniste di questo concerto di Pasqua.



In programma tre giganti del tardo romanticismo: Čajkovskij, Dvořák e Brahms. Del primo, verrà eseguita la Suite “Mozartiana”: omaggio al compositore di Salisburgo concepito nel 1887 per celebrare il centenario della prima esecuzione, a Praga, del Don Giovanni. Alla città di Praga, dove ebbe il battesimo, è legata anche la Suite ceca di Antonín Dvořák (1879), un seguito di danze che richiamano stili, forme e profili melodici della musica popolare boema. Chiude il programma il Concerto op.77 per violino di Brahms, uno dei capolavori assoluti per il violino, tagliato a misura di un grande virtuoso dell’epoca, Joseph Joachim, amico strettissimo del compositore.



LE INTERPRETI - Alevtina Ioffe, classe '80, è la prima donna in Russia a ricoprire la posizione di direttore musicale in un'importante istituzione culturale. Ed è stata scelta per la sua energia e creatività, coltivata nei dieci anni precedenti come direttore musicale del Teatro dell'Opera e del balletto statale di Mosca per il pubblico giovane, noto come Teatro musicale per bambini di Natalia Sats, e luogo di nascita di Pierino e il lupo di Prokof'ev. Prima studia pianoforte e a 16 anni incontra quello che diventerà poi il suo insegnante e mentore al Conservatorio di Mosca, il direttore Vladimir Ponkin. Dirige balletto, opera e sinfonico: spazia da Čajkovskij e Stravinskij a Puccini, Verdi, Mozart fino a Britten, Schönberg.



Anna Tifu, 37 anni, violinista apprezzata in tutto il mondo. La storia di Anna è quella di una bambina prodigio che mentre sogna di diventare una ballerina di danza classica, si innamora del violino ascoltando il padre, solista dell'Orchestra di Bucarest, provare a casa il Concerto di Čajkosvkij. Un percorso, il suo, fatto di tanta disciplina e dedizione, perché il violino è uno strumento complesso che va studiato tutti i giorni, altrimenti, come dice lei «il violino ti tradisce». A 8 anni, dopo solo 2 di studio, già aveva fatto suo gran parte del repertorio dedicato, e a 12 debutta alla Scala di Milano. Tra i suoi maestri ci sono Salvatore Accardo e Ezio Bosso. Con il primo ha studiato per dieci anni, imparando tutto, a stare in scena e a gestire l’ansia da palcoscenico. Con Bosso ha conosciuto la gioia di quel palco: «prima di ogni concerto mi diceva "andiamo a divertirci"».



PROGRAMMA - Johannes Brahms - Concerto in re maggiore per violino e orchestra op.77, Pëtr Il'ič Čajkovskij - Suite n.4 in sol maggiore op.61 Mozartiana, Antonín Dvořák - Suite ceca in re maggiore per orchestra op.39



BIGLIETTI - Intero 17 euro, ridotto 15 euro per Soci Unicoop-Firenze, under 26 e over 65. I biglietti sono disponibili alla Libreria Rinascita, via Ridolfi, 53, Empoli, 0571 72746 e da Bonistalli Musica, via Fratelli Rosselli, 19, Empoli, 0571 74056

e su www.eventbrite.it .



INFORMAZIONI - Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16, Empoli, 0571 711122 / 343789915, csmfb@centrobusoni.org, www.centrobusoni.org .

