Lutto nello sport toscano, è scomparso Mario Cerrai

Mario Cerrai è morto a 76 anni. Pisa e la provincia sono in lutto per una delle figure più importanti della città. Impegnato nel Gioco del Ponte e nel volontariato, Cerrai era maestro e campione di lotta, era stato anche eletto presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. In passato era stato vigile del fuoco.

Lascia la moglie, i figli, le nuore, i nipoti e molte persone che lo ricordano con un messaggio sui social.

"Apprendo con grande dolore della scomparsa di Mario Cerrai. Giusto un anno fa gli avevamo tributato un riconoscimento in occasione dell'elezione a presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Judo-Lotta-Karate-Arti Marziali, oltre che per il lungo e costante impegno proferito nel mondo sportivo. Ricordo come nel pieno dell'emergenza Covid ci abbia supportati donando mascherine per i volontari e a tutti coloro che stavano lavorando in prima linea. Mario era un nostro concittadino, una persona di una disponibilità straordinaria, un lottatore sulla "materassina" come nella vita. Mancherà alla nostra comunità e allo straordinario mondo dello sport. Alla famiglia e a tutti coloro che ne hanno conosciuto le qualità va il mio più sentito e sincero cordoglio". Così il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio appena appreso della scomparsa di Mario Cerrai.