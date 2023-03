Mercato straordinario sotto Pasqua a Empoli

Domenica 2 aprile 2023 nella zona sportiva dello stadio comunale ‘Carlo Castellani’ si terrà il mercato settimanale straordinario che precede la Pasqua. Tante le proposte di generi alimentari, extra alimentari e prodotti agricoli di stagione.

Ecco quali saranno le modifiche temporanee alla viabilità nella zona.

Dalle 5 del mattino alle 14.30 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, nel giorno 2 aprile 2023, in via Bisarnella, parcheggio interno lato viale Petrarca, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati; via Bisarnella ambo i lati del tratto compreso tra il viale Petrarca e il viale delle Olimpiadi, ivi compresa l'area laterale di destra adibita a parcheggio (con accesso esclusivo da via Dino Compagni), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati, ed eccetto i veicoli di proprietà Vigilanza Privata e dei residenti e autorizzati, con esclusione dell'orario di chiusura per la pulizia delle strade.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa