Open Day al "Primo Volo", genitori in visita al nido comunale di Altopascio

Il Nido d’infanzia comunale "Primo Volo" apre le porte ai genitori che vorranno conoscere l’ambiente dove mandare i propri bimbi per la prima esperienza formativa della loro vita. L’appuntamento con l’open day è sabato 1 aprile, dalle 9 alle 12, al Nido di Spianate in via Indipendenza, 3.

Sarà l’occasione per le famiglie altopascesi di visitare la struttura, conoscere i servizi e confrontarsi con le educatrici e il personale. Un modo per conoscere da vicino il mondo variopinto del nido comunale, le tante opportunità che educatori e amministrazione mettono a disposizione dei bimbi e delle loro famiglie, la valorizzazione dell’autonomia e delle relazioni, la capacità di fare rete con il territorio, con l’ambiente esterno sempre valorizzando la crescita dei piccoli.

L’ingresso è libero e sono invitati a partecipare anche i più piccoli: infatti, nelle stesse ore dell’open day, i volontari di Nati per Leggere offriranno ai visitatori la possibilità di immergersi nel fantastico mondo della lettura ad alta voce, con storie fantastiche e racconti immaginari.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa