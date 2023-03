Pasqua, Caritas: "Regalate un letto o un pasto a chi ha più bisogno"

Regalare un pasto, un letto dove dormire o prodotti per l'igiene personale a chi ha più bisogno. E' l'iniziativa promossa da Fondazione Solidarietà Caritas - Ets di Firenze per celebrare la Pasqua attraverso un gesto di generosità nei confronti delle 1.500 persone che ogni giorno pranzano nelle mense e nelle case di accoglienza e dei 700 ospiti accolti nelle strutture gestite dalla Fondazione.

Grazie all'iniziativa “A Pasqua celebriamo la rinascita” sul sito https://www.fondazionesolidarietacaritas.it/a-pasqua-celebriamo-la-rinascita/ è possibile fare una donazione online: 25 euro per offrire 5 pasti a un ospite della mensa, 50 euro per fornire un kit di biancheria intima e prodotti per l’igiene a una persona accolta, 120 euro per regalare 14 pasti e 5 kit, o altri importi a scelta. E' possibile donare anche attraverso bonifico bancario (Iban: IT23 H030 6909 60610000 0067 361) e conto corrente postale (n. 26091504) intestati a Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, con causale “Pasqua mensa Caritas”.

“Per chi è in difficoltà un pasto e un tetto non sempre sono scontati. Ma nelle nostre strutture le persone sanno di poter trovare anche un'occasione per rinascere: attraverso l'ascolto e una mano tesa, qui si creano insieme a loro percorsi che li aiutano a riprendere in mano la propria vita. Non vogliamo che nessuno sul nostro territorio rimanga da solo, è fondamentale continuare a rispondere alle tantissime richieste di aiuto che ci arrivano” afferma Vincenzo Lucchetti, presidente Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa