Racconti brevi, torna il concorso 'Il pane e le rose' a Montelupo

Torna il Premio Letterario “Il pane e le rose”. La seconda edizione del Premio Letterario promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino resta incentrata sul tema del lavoro, mantenendo sempre la forma narrativa del racconto breve. C’è tempo dal 1° aprile al 31 maggio per partecipare seguendo le istruzioni del bando, in palio premi in denaro per un ammontare complessivo di 1.400 euro.

Presidente di giuria quest’anno sarà la scrittrice Simona Baldanzi, candidata al Premio Campiello con il suo ultimo romanzo Se tornano le rane (Edizioni Alegre, 2022).

Il titolo “Il pane e le rose” viene da una frase che le lavoratrici del settore tessile, scese in sciopero nel 1912 a Lawrence contro la riduzione dei salari, avevano apposto su alcuni cartelli: “Vogliamo il pane ma anche le rose”. Si voleva affermare non solo il diritto ad una paga dignitosa, ma anche quello a godere delle bellezze della vita.

Il titolo scelto per questo concorso letterario nasce proprio dall’intenzione di considerare il mondo del lavoro come uno dei luoghi di realizzazione dell’essere umano, da intendersi nel suo senso più completo.

Per tutte le informazioni relative al bando è possibile consultare l’articolo sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino o sul blog della biblioteca, dove si trovano le istruzioni e i moduli da compilare per partecipare.

È prevista una quota d’iscrizione di 15 euro, mentre i premi per i primi tre classificati ammontano a 1.400 euro complessivi, suddivisi in 700 euro per il primo, 400 euro per il secondo, 300 euro per il terzo.

La premiazione si svolgerà al MMAB di piazza Vittorio Veneto 11 nel mese di luglio 2023, alla presenza della presidente di giuria, Simona Baldanzi.

La stessa Baldanzi presenterà il Premio “Il pane e le rose” durante il suo intervento al primo festival di Letteratura Working Class che si terrà al presidio ex Gkn di Campi Bisenzio dal 31 marzo al 2 aprile.

Nel 2022 la prima edizione del premio letterario ha raccolto candidature da ben 12 regioni italiane, fra le quali la Toscana ovviamente ha rappresentato la regione di residenza della maggioranza dei partecipanti. Interessante anche la percentuale maggioritaria di partecipanti donne, con il 60% sul totale.

La differenza rispetto allo scorso anno consiste nell’apertura del concorso a tutti i maggiorenni, senza più il limite di età dei 35 anni.

«Il tema del lavoro oggi più che mai è centrale: il lavoro che non c’è, il lavoro sognato, il lavoro sottopagato, il lavoro svilito. .La stagione delle grandi lotte per la rivendicazione dei diritti è ormai lontana e si è assistito ad un progressivo e logorante svilimento di diritti che parevano acquisiti, sotto la spinta di nuove procedure, nuovi contratti, nuove modalità di ingaggio.

Questo premio vuole stimolare una riflessione attraverso la letteratura sul tema del lavoro, coinvolgendo diverse fasce della popolazione.

Credo che il ruolo della cultura debba essere soprattutto quello di stimolare la riflessione anche sull’attualità e sul contesto sociale che stiamo vivendo. La tematica del lavoro è cogente: sia per i giovani, ma anche per chi dopo anni si ritrova senza un impiego. Mi pare quanto mai significativo che il nostro concorso venga presentato proprio nell’ambito del primo festival di Letteratura Working Class che si terrà al presidio ex Gkn di Campi Bisenzio», afferma l’assessore alla cultura, Aglaia Viviani

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa