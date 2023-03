Scuole Sicure, Montespertoli investe nella prevenzione

Il Comune di Montespertoli ha ottenuto il finanziamento “Scuole Sicure” del Ministero dell’Interno per l’annualità 2023 e, in collaborazione con la Polizia Municipale del Circondario Empolese Valdelsa, ha previsto un piano di azione per sensibilizzare i giovani studenti sul tema della sicurezza.

Il progetto prevede interventi nell’Istituto Scolastico e sul territorio finalizzati al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. La consapevolezza nei confronti di questo fenomeno rappresenta, infatti, la sfida dei nostri tempi, sia per via della costante tendenza all’abbassamento dell’età dei ragazzi che ne fanno uso, sia per la sempre maggiore diffusione di nuove sostante.

“L’età dell’adolescenza è caratterizzata da una naturale curiosità e da una continua ricerca di nuove esperienze. Proprio in questa delicata fase di crescita è importante cercare di informare i ragazzi sui corretti stili di vita, coinvolgendoli in progetti mirati alla prevenzione.” dichiara l’Assessore all’Istruzione, Daniela Di Lorenzo.

“È importante che gli studenti capiscano le norme che regolano il possesso, la detenzione e l’uso di sostanze stupefacenti perché spesso sottovalutano le conseguenze non soltanto dal punto di vista della salute, ma anche da quello legislativo. Noi continueremo a lavorare per fare prevenzione ed educazione su questo tema attraverso incontri e attività informative.” aggiunge il Comandante della Polizia Municipale di Montespertoli, Alessandro Migliorini.

L’azione di prevenzione e costrasto richiede un lavoro di coordinamento tra l’attività educativa e le istituzioni civili. A tal fine, l’Amministrazione di Montespertoli, in collaborazione con la Polizia Municipale, la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno e il Ser.D, ha definito un calendario di, azioni e attività per le prossime settimane in modo da coinvolgere circa 100 studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Fucini” (fascia età 12/13 anni).

Dalla prossima settimana i giovani studenti saranno coinvolti, con incontri specifici, dagli agenti del Comando della Polizia Municipale di Montespertoli. Gli incontri di sensibilizzazione saranno dedicati alla tematica dell’uso di sostanze stupefacenti e prevederanno una parte teorica e una sessione pratica con l’utilizzo di simulatori al fine di sperimentare loro stessi gli effetti di uno stato psicofisico alterato nello svolgimento di semplici attività quotidiane, quali camminare, afferrare oggetti e/o guidare un ciclomotore.

Il progetto presentato al Ministero degli Interni e finanziato con oltre 9000 euro al Comune di Montespertoli prevede anche l’installazione di alcune telecamere di videosorveglianza in luoghi strategici del paese e una parte di formazione per il personale della Polizia Municipale: la formazione avrà lo scopo di approfondire, anche, la normativa vigente in tema di contrasto alle dipendenze e gli aspetti sanzionatori che ne derivano.