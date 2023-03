Usa un formaggio diverso da quanto indicato per la mensa dell'ospedale, denunciato

Un 64enne è stato denunciato per aver usato un formaggio diverso da quanto previsto. È successo all'ospedale di Livorno, sono entrati in azione i carabinieri.

Il 64enne è legale rappresentante di una ditta appaltatrice affidataria del servizio di ristorazione degli Spedali Riuniti. I carabinieri hanno accertato che, per la preparazione dei 700 pasti giornalieri destinati ai degenti dell’ospedale, era stato usato del formaggio grana padano d.o.p. di qualità inferiore (con stagionatura 9/10 mesi) in sostituzione di quello con stagionatura minima di 18 mesi pattuito. Ciò in violazione del contratto di appalto e del capitolato tecnico stipulato tra la ditta e la pubblica amministrazione.

I militari hanno sequestrato circa 35 chilogrammi di formaggio non conforme, per un valore di 3mila euro circa. Per il legale rappresentante della cooperativa appaltatrice è scattata la denuncia per frode continuata in pubbliche forniture.