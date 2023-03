Use Rosa, lotta contro Selargius per mantenere il primato

L’Use Rosa Scotti ha l’occasione di fare un passo forse decisivo per chiudere la stagione regolare al primo posto con due giornate di anticipo. Sabato, nell’insolito orario delle 15.30, al Pala Sammontana arrivano le sarde di Selargius (arbitri Vicentini di Castegnero e Di Tommaso di Pescara), una delle squadre che all’andata ha battuto le biancorosse.

Una gara difficile nella quale Manetti e compagne sono chiamate a dare un’altra prova di maturità. “Selargius ha delle caratteristiche che noi soffriamo – spiega coach Alessio Cioni – è una squadra che ha delle lunghe importanti, che tira molto spesso in transizione e che ha tanti punti nelle mani soprattutto dalle giocatrici che ne formano il quintetto. All’andata ci fu fatale un tempo supplementare e quindi, oltre ovviamente agli interessi di classifica, vorremmo riscattare quella sconfitta. Farcela non sarà facile perché è una delle squadre sulla carta migliori che non ha niente da invidiare a quelle di testa. Sarà oltretutto un antipasto di playoff e per portarla a casa sarà necessario fare una prestazione importante con un approccio magari migliore rispetto a quello che abbiamo avuto domenica scorsa con Ancona. Sono curioso di vedere la risposta che darà la squadra ma sono certo che le ragazze sapranno farsi trovare pronte”.

La partita di sabato precedere il turno pre-pasquale che si giocherà mercoledì prossimo, 5 aprile. La Scotti sarà infatti impegnata sul difficile campo di La Spezia ed arrivarci dopo una bella vittoria sarebbe quantomai importante.

Fonte: Use Basket Empoli