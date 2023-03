Il prete di campagna don Mario Boretti ha una strada a Montelupo

Inaugurata a Pulica l’area pubblica intitolata a don Mario Boretti con una storica cerimonia, domenica 26 marzo 2023, alle ore 17, erano presenti il vicesindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi e il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, oltre al personale della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, e militari dell'Arma dei Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione Montespertoli.

"L’intitolazione - ricorda Daniele Bagnai, consigliere comunale Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo - era stata decisa dalla Giunta comunale nell’anno giubilare dedicato al sacerdote, a 100 anni dalla nascita e 10 dalla morte. Nato nel quartiere di Peretola a Firenze il 20 gennaio 1921 è stato parroco di San Donato a Livizzano e di Santa Maria a Pulica dal 15 maggio 1953 fino al giorno della sua morte avvenuta il 27 marzo 2011".

Una vita caratterizzata da una vocazione precoce. Entrato in seminario il 4 novembre 1933 a soli 12 anni, nel 1946 fu ordinato sacerdote.

Con queste parole, il Cardinale Ernest Simoni, fortemente affezionato alla comunità di San Donato a Livizzano, ha ricordato don Mario Boretti.

"Ringrazio il Signore per avermi condotto quest'oggi a San Donato a Livizzano nel giorno nel quale viene intitolato a don Mario un tratto di strada alle porte del territorio dove per lunghi anni è stato parroco, pastore buono e guida salda del popolo e dei tanti fedeli che qui giungevano dall'Italia e dal mondo per incontrarlo. Possa il Signore ricompensare don Mario per tutto il bene profuso nel suo pellegrinaggio terreno."

Il luogo dedicato al sacerdote scomparso è una piazzetta situata tra i due villaggi collinari. Pulica fa parte del Comune di Montelupo, mentre San Donato a Livizzano fa parte di Montespertoli. Don Mario, per quasi sessant’anni (fino alla scomparsa nel 2011) è stato il parroco carismatico di entrambe le comunità. Dopo il taglio del nastro preceduto dall'esecuzione della fanfara dei Bersaglieri "Aldo Marzi", è stata celebrata la santa messa presieduta da monsignor Giancarlo Corti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze e concelebrata dal parroco don Cristian Meriggi e altri sacerdoti.