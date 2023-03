A Firenze vinti 13mila euro

La fortuna fa tappa in Toscana. Stavolta la Dea bendata ha bussato alla porta di una signora di Firenze che, grazie a Bingo90, il gioco firmato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più "tradizionale”, è riuscita a centrare un jackpot da oltre 13 mila euro con soli 2,40 euro di cartelle, riferisce Agipronews. La 42enne toscana, quindi, è riuscita a portare a casa il jackpot dopo aver riempito tutta la cartella entro i primi 40 numeri estratti. A regalare alla donna la gioia di una vincita fortunata è stato uno dei giochi più amati di Tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi; una scelta che punta a valorizzare la componente dell'intrattenimento offrendo ai giocatori strumenti concreti per approcciarsi al gioco in modo responsabile e sereno. Inoltre questa sera ci sarà un'estrazione speciale che metterà in palio un montepremi fisso di 10.000 a chi centrerà il bingo. Sul blog interno è sempre visibile un post di gioco responsabile: gli argomenti trattati spaziano dalle promozioni all’intrattenimento (notizie curiose, community, ricette). Inoltre il mese di marzo è stato particolarmente importante durante il quale sono stati messi in palio un montepremi totale di 250mila euro, tra premi garantiti e bonus.