Allarme bomba nelle sedi dell'International School of Florence: la minaccia arriva via mail

Allarme bomba, questa mattina, nelle sedi dell'International School of Florence a Firenze e Bagno a Ripoli. La presenza di un ordigno è stata segnalata da una mail anonima ai dirigenti scolastici. I militari della Compagnia Oltrarno e delle API del Comando Provinciale Carabinieri, tra cui unità cinofile anti esplosivo del Nucleo CC Cinofili e della Polizia di Stato, hanno prontamente cinturato le aree e bonificato i due plessi, senza rinvenire alcun ordigno. Le attività scolastiche sono state sospese per la giornata e saranno eseguiti ulteriori accertamenti per identificare gli autori della minaccia.