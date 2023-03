Autismo, mostra a Empoli per il progetto Ricordi in materia

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, l'associazione Abbracciami APS - genitori per l'autismo, altre neurodivergenze e disabilità - presenterà una mostra d'arte contemporanea conclusiva del workshop "Ricordi in materia", realizzato in collaborazione con l'artista contemporaneo Marco Angelini. Le tele che verrano esposte sono il risultato conclusivo dell'esperienza vissuta durante il workshop e sono state realizzate dai ragazzi dell'associazione partendo da un oggetto caro inserito su tela.

“Un momento di incontro tra arte e neurodivergenza, come possibilità espressiva, comunicativa e di conoscenza del proprio sé. Un momento di riflessione sulla necessità di non disabiltare le persone neurodivergenti, ponendo l'accento su ciò che possono realizzare e mettere a servizio della comunità, in un ottica di inclusione e convivenza delle diffrenze” questa la riflessione della presidentessa dell'associazione Abbracciami, Sabina Marmeggi.

L'evento, patrocinato dal comune di Empoli, si svolgerà presso il Convento degli Agostiniani, via dei Neri,15, il 2 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Il programma della mattinata è il seguente:

Ore 10.00 Saluti Istituzionali

– Brenda Barnini, Sindaca del Comune di Empoli

– Enrico Sostegni, Presidente terza commissione "Sanità e politiche sociali" - RegioneToscana

Ore 10.20 Presentazione associazione Abbracciami Aps

– Sabina Marmeggi, Presidentessa Abbracciami Aps

Ore 10.30 Introduzione ai lavori

– Orazio Russo, Psicologo, Psicoterapeuta, esperto di autismo e neurodivergenze

Ore 10.40 Presentazione progetto "Ricordi in materia"

– Luce Brazzo, Psicologa

Introduzione e proiezione video realizzato durante il workshop

– Giorgia Mariano, Videomaker

Ore 11.30 - Discussione e interventi dei genitori

Moderatore – Orazio Russo

Ore 12.00 Brindisi finale - Buffet allestito dall'Associazione Noi da Grandi

Fonte: Abbracciami APS