Campionato femminile Uisp, a Fucecchio la semifinale tra Palagina e Pisa

Domani sera al PalaPascoli di Fucecchio la Palagina Volley Cappiano gioca la semifinale dei play-out del campionato femminile Uisp.

Fischio d’inizio alle 21.30 contro l’ospite Gdp di Pisa. Le padrone di casa si presentano forti del loro primo posto con 21 punti, 4 vittorie, 2 sconfitte, imbattibilità casalinga e accesso a questa fase conquistata con un anticipo di 3 settimane. Le rivali ne hanno 13 e proprio 7 giorni fa hanno perso al tie-break contro la Palagina al PalaPascoli (e 3-1 nella gara di andata a Pisa) nell’ultima gara del girone. Il regolamento prevede che la prima classificata - in questo caso la Palagina - sfidi in semifinale la quarta del girone che, ironia della sorte, è nuovamente la Gdp di Pisa.

Quindi il team di coach Fagiolini, sulla carta, parte favorito, ma dovrà prestare la massima attenzione perché si tratta di una gara secca, senza appello. Chi vince accede alla finalissima in programma in campo neutro giovedì 13 aprile a Cascine di Buti.

Finalmente domani sera quasi tutta la rosa dovrebbe essere al completo dopo le varie defezioni delle ultime settimane. Vedremo se in campo ci sarà la stessa formazione che si è imposta per 3-2 rimettendo in carreggiata una partita compromessa e che alla fine ha fruttato 2 punti: Borgioli in regia (Maccioni indisponibile) Marrucci opposta (poi spostata nel ruolo di banda), schiacciatrici Barzagli e Maestrini (passata poi nel ruolo di opposta), al centro Fagiolini e Mugnaini, libero Giorgetti. Disponibili Zito, Bertini, Ramerini, Cavallini, Salvadori, Buti e Moretti.

Fonte: Ufficio stampa