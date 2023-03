Carabiniere libero dal servizio sventa scippo al supermercato

Un pomeriggio come tanti altri, in un supermercato dell'Aretino, si è trasformato in una scena da film quando un carabiniere libero dal servizio ha sventato uno scippo con tanto di inseguimento. È successo nei giorni scorsi nel centro commerciale IperCoop di Montevarchi. Un carabiniere della stazione di Montevarchi libero dal servizio si trovava a fare spesa quando si è accorto della presenza tra gli scaffali di una donna nota alle forze dell'ordine, per numerosissimi precedenti per furto con strappo. Mentre spingeva il suo carrello, il militare ha deciso di seguirla a debita distanza e il suo sospetto è presto divenuto realtà, quando la donna ha approfittato di un momento di distrazione di una signora 80enne per rubarle la borsa e darsi poi velocemente alla fuga, disperdendosi tra la folla.

La borseggiatrice non sapeva però di essere già sotto lo sguardo del carabiniere fuori servizio che l'ha seguita fino al parcheggio dove però è riuscita a fuggire, salendo a bordo di un'auto guidata da un complice. Il militare, partito all'inseguimento con la propria auto, ha nel frattempo chiesto rinforzi ai carabinieri di San Giovanni Valdarno e dopo pochi minuti, una gazzella della Radiomobile è riuscita a intercettare e bloccare l'auto dei malviventi. Con sé la donna aveva la borsa rubata all'anziana nel supermercato, recuperata e restituita alla legittima proprietaria. La responsabile del furto è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale, mentre la complice è stata denunciata perché colta alla guida con patente revocata.

Una seconda indagine è stata portata a termine dai carabinieri di Montevarchi, sempre nello scenario dello stesso centro commerciale. I militari sono infatti riusciti ad identificare l’autore di un tentato furto commesso all’interno del supermercato. Qui, pochi giorni fa in pieno giorno, un soggetto eludendo in prima battuta la sorveglianza, aveva tentato di asportare svariati generi alimentari, venendo fermato dalla vigilanza da cui però è riuscito comunque a scappare. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno immediatamente avviato l’indagine attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza interna e sul pedinamento elettronico del sospetto, tramite la ricostruzione dei movimenti del malvivente con la rete di videosorveglianza urbana. Il sospetto è stato infine identificato in un 35enne gravato da svariati precedenti di polizia. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.