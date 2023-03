Congresso nazionale ALI a Pisa, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci eletto presidente

Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, è stato confermato all'unanimità alla presidenza di ALI-Autonomie Locali Italiane nei lavori del XIX Congresso nazionale tenutosi tra ieri e oggi a Pisa nella sede della locale Camera di commercio.

"Sono grato e orgoglioso di continuare il mio percorso alla presidenza di Ali Autonomie Locali Italiane. Grazie a tutti coloro che con me in questi anni si sono battuti per rendere Ali nazionale una realtà forte sempre pronta a sostenere e a unire i sindaci, gli amministratori locali di tutto il Paese. Ci aspettano grandi sfide. In primis quella dell’Autonomia differenziata, una proposta di legge da fermare su cui siamo pronti a dare battaglia. L’Italia va ricucita, non spezzata, a partire dagli enti locali", ha commentato Matteo Ricci.

Durante i lavori, dopo il nuovo Consiglio nazionale dell’associazione e le modifiche allo Statuto, è stato confermato Vice Presidente Vicario nazionale l’On. Claudio Mancini e sono stati eletti Vice Presidenti nazionali dell’associazione Stefania Bonaldi, Micaela Fanelli e Francesco Casini.

Valerio Lucciarini De Vincenzi è il nuovo Segretario generale di Ali.

