Da Firenze all'Africa in bici, finisce il viaggio per i giovani toscani Dario e Oliver

È terminato il viaggio in bici dei giovani toscani Dario Franchi e Oliver Kaspar, partiti lo scorso 10 ottobre da Firenze con l'obiettivo di arrivare a Città del Capo, la capitale del Sudafrica. Le pedalate di Franchi e Kaspar, 19enne di Borgo a Buggiano e 18enne di Lucca, si sono dovute interrompere a Conakry, capitale della Guinea, da dove sono partiti ieri sera per il rientro. Il viaggio, intrapreso per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della sostenibilità, amore della natura e scoperta di nuovi luoghi, prevedeva 18mila km di percorso attraverso due continenti e 25 nazioni. Le tappe in bici dei due giovani toscani sono state raccontate dalla web radio Radioimmaginaria, nel podcast "Bike Bro", ospitando anche interviste di esperti e appassionati, da Gianni Morandi a Loris Capirossi e Oliviero Toscani. Ora gli speaker raccontano il rientro e la fine anticipata, "per colpa delle guerre e delle frontiere chiuse".

Franchi e Kaspar sono sulla strada del ritorno e domani, sabato 1 aprile, arriveranno in bicicletta a Castel Guelfo di Bologna dove incontreranno la web radio e il pubblico a Castel Guelfo, dalle 20. Domenica 2 aprile i toscani in bici percorreranno gli ultimi 100 km del loro viaggio.