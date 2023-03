Federalberghi Toscana, Daniele Barbetti confermato presidente

Si è svolta all’hotel Plaza e Locanda Maggiore di piazza del Popolo a Montecatini Terme l’assemblea elettiva di Federalberghi Toscana. L’appuntamento, coordinato e presieduto da Carlo Bartolini in qualità di presidente della locale associazione, ha visto la conferma per acclamazione di Daniele Barbetti quale presidente regionale di Federalberghi per i prossimi cinque anni.

Barbetti ha tracciato un bilancio del suo primo mandato, ricordando i punti salienti: la riforma del Testo unico regionale in materia di turismo, l’adesione al protocollo Vetrina Toscana Breakfast, la legge di modifica della normativa regionale sul termalismo, la convenzione con i Covid hotel (che ha portato la Toscana a dare vita a un progetto pilota nazionale), la stesura dei protocolli anti-contagio nel drammatico periodo della pandemia, la nascita di due nuove associazioni e una delegazione legate al sistema Federalberghi.

Per il futuro l’associazione si propone di ottenere la legittimazione del comparto alberghiero come protagonista dell’economia toscana, meritevole di risorse e politiche adeguate. Poi, la lotta, con sempre più intensità contro il dilagare dell’abusivismo nel settore e la richiesta di più risorse per l’innovazione e la riqualificazione delle strutture.

I membri del nuovo consiglio direttivo dell’associazione regionale saranno individuati nel corso delle prossime riunioni, ma al Plaza sono già stati selezionati i probiviri (per Montecatini è stato scelto l’albergatore Dante Simoncini, ex presidente Apam) e il collegio sindacale (al cui interno ci sarà anche Massimo Giusfredi, attuale direttore Apam).