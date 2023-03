Furto di notte in un'oreficeria a Scandicci

I ladri sono entrati in un'oreficeria di Scandicci, in via delle Fondi. Nella notte tra il 30 e il 31 marzo, stando a una prima ricostruzione, i malviventi si sono intrufolati nell'azienda di gioielli, passando una ditta adiacente eaprendosi un varco nel muro perimetrale.

In seguito hanno scassinato la cassaforte con una sega circolare e sono scappati con il bottino. La refurtiva è ancora da quantificare. Intorno alle 5 di venerdì 31 marzo un passante ha dato l'allarme e ha chiamato i carabinieri.