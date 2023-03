Gianni Morandi a Mont’Alfonso sotto le stelle 2023

E chi lo ferma più! Dopo Sanremo in veste di co-conduttore, dopo il trionfale tour nei palasport, Gianni Morandi tira dritto e approda sui palchi dell’estate.

Mercoledì 2 agosto Gianni Morandi sarà in concerto per la prima volta in Garfagnana, alla Fortezza di Mont’alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) nell’ambito di Mont’Alfonso sotto le stelle 2023, il festival che, tra luglio e agosto, porterà musica e spettacoli in antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.



I biglietti per questo straordinario appuntamento saranno disponibili dalle ore 14 di lunedì 3 aprile su www.ticketone.it (tel. 892.101), su www.ticketmaster.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana biglietti in prevendita presso Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – tel. 0583 641007) e alla Pro Loco di piazza delle Erbe. Alla Pro Loco sono disponibili anche i biglietti riservati ai portatori di handicap, per info e dettagli tel. 0583 641007, orario 9,30/12,30.



GO GIANNI GO! ESTATE 2023, la tournée prodotta da Trident Music in partenza a luglio, vedrà Gianni Morandi impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia.



Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico “Evviva!” (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L’Allegria, “Apri Tutte Le Porte” e “Anna della porta accanto”. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, l’Eterno Ragazzo è pronto ad animare la calda stagione dei live regalando ancora una volta uno show ricco di emozioni indimenticabili. Radio Italia è media partner ufficiale del tour. Subaru è main partner. Zeus Sport è sponsor tecnico del tour.



Il concerto di Gianni Morandi va ad aggiungersi ai già annunciati spettacoli di Max Angioni (17 agosto), Alice canta Battiato (22 agosto) e al concerto all’alba di Simone Graziano (15 agosto ore 4,45), tutti alla Fortezza di Mont’alfonso di Castelnuovo di Garfagnana. Presto il programma completo di Mont’Alfonso sotto le stelle 2023.



Giunto alla quarta edizione, il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.