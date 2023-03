Laboratori per bambini e adulti, nuovi appuntamenti con la 'Fucini'

Letture ad alta voce e laboratori per tutte le età. Le proposte della biblioteca comunale Fucini di Empoli proseguono in trasferta per rendere il tempo libero un momento per stare insieme e condividere esperienze. Due gli appuntamenti in calendario la prossima settimana.

Lunedì 3 aprile 2023, alle 15.30 spazio a "Sferruzza sferruzza" ospitato al punto Soci Coop del Centro* Empoli in via Sanzio: le super creative Sferruzzanti tornano coi loro consigli preziosi sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Per partecipare all’incontro, basta inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare lo 0571 757840.

Il cartellone di iniziative della "Biblioteca come piace a te" invece prosegue negli spazi del Centro Giovani Avane in via Magolo 32: martedì 4 aprile alle 17 è in programma L’Ora del Racconto con… Brava Gallinella! e tante simpatiche e divertenti letture con la bibliotecaria Antonella. L'iniziativa è rivolta a bambine e bambini da 3 a 7 anni di età e, per l’occasione, è prevista anche l'apertura straordinaria del punto prestito il martedì pomeriggio alle 17, oltre ai consueti orari settimanali. Giovedì 6 aprile, non si terrà il consueto appuntamento con L'Ora del fare per la chiusura del Centro Giovani, per il periodo delle vacanze pasquali.

Tutte le iniziative, a partecipazione gratuita, sono su prenotazione: per partecipare è necessario inviare una mail a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757873.