L'AP Pallavolo Certaldo si unisce alla Giornata Mondiale sull'Autismo: nastri e braccialetti blu per gli atleti

La squadra di pallavolo AP Pallavolo Certaldo si unisce alla Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. Nel corso del fine settimana, gli atleti indosseranno nastri e braccialetti blu per sensibilizzare il pubblico sulla questione. L'idea è nata per caso grazie alla compagna di squadra e alla dirigente scolastica dell'Istituto Maria Ss Bambina di Certaldo. In pochi giorni sono stati realizzati circa 140 nastri per capelli e 60 braccialetti per atlete, atleti, allenatrici e allenatori. Tutte le squadre, dai più piccoli del minivolley agli atleti di Serie C e Serie D, parteciperanno all'iniziativa.

Il Presidente Roberto Razzanelli ha aperto l'evento commuovendo il pubblico, e sono intervenute anche la dirigente scolastica Lucia di Laora e l'Assessore all'Istruzione Benedetta Bagni, madre di Niccolò. L'evento si è concluso con una foto di gruppo che testimonia la sensibilità di bambini, ragazzi e genitori su un tema così importante.

L'iniziativa si riproporrà anche nell'evento "Quel blu dentro me" in programma domenica mattina al Teatro Boccaccio di Certaldo. La sensibilizzazione sulla questione dell'autismo è importante, e condividere questo articolo sui propri canali social può aiutare a far conoscere il tema a più persone possibile.