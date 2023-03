Libri, a Santa Croce 'Store da gustare': il programma

Il Comune di Santa Croce sull’Arno organizza per i mesi di aprile e maggio, la rassegna di libri di autori del territorio Storie da gustare, evento che anticipa “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale organizzata dal Centro del Libro e della Lettura, che invita a creare occasioni di incontro con i libri e la lettura per intercettare le persone che solitamente non leggono ma che possono essere incuriosite se stimolate nel modo giusto.

La rassegna si articola in quattro presentazioni di libri che si terranno all’interno della sala Russo Parenti della Biblioteca comunale di Santa Croce sull’Arno con il seguente programma:

- LUNEDÌ 3 APRILE ore 21:15 Il camino di Santiago di Fabiano Badalassi

Presenta Pilade Cantini

Fabiano Badalassi, tra un turno alla Piaggio e il Ciak di un cortometraggio, scrive racconti con personaggi improbabili, con animali fantastici, con giochi di parole vertiginosi. Si muove su quel filo che rimanda a Italo Calvino da una parte e a Nino Frassica dall’altra.

- LUNEDÌ 17 APRILE ore 21:15 Equilibrio di felicità di Cinzia Capuano

Presenta Grazia Chiarini

Equilibrio di felicità è il sequel di Viaggio di ritorno; la storia continua, ma i due romanzi sono indipendenti l’uno dall’altro. I temi e le ambientazioni cambiano, le storie dei personaggi si intrecciano. Al lettore la scelta se leggere prima l’antefatto e poi il sequel oppure viceversa.

- GIOVEDÌ 20 APRILE ore 17:30 Il bidello, storie e storiacce della scuola d’oggi di Giovanni Taddei

Presenta Andrea Mancini

Andrea Giuntini leggerà alcuni brani del libro

Il Bidello viene descritto come un anziano aggressivo, scontento della vita, prigioniero di luoghi comuni, diffidente ma anche razzista. Dietro il suo modo rude di fare, però, il protagonista nasconde caratteristiche che appartengono ad un’altra Italia e riesce a riportare in superficie quei valori che non muoiono mai come la commozione, la solidarietà, la bontà di fondo.

- LUNEDÌ 2 MAGGIO ore 21:15 Poesie di facili costumi (vent’anni dopo) di Pilade Cantini e Giacomo Caramelli.

In occasione della presentazione sarà allestita la mostra fotografica “Frammenti di un Giorno Qualunque” di Veronica Bagni.

Pilade Cantini e Giacomo Caramelli nel 2002 hanno pubblicato per i tipi di Titivillus la raccolta “Poesie di facili costumi”. Negli ultimi vent’anni hanno continuato a scrivere poesie e questo libro è il risultato. Con una non-introduzione di Fulvio Abbate.

Ogni incontro sarà introdotto dall’assessora alle Politiche e istituzioni culturali Elisa Bertelli.

Per la Sindaca Giulia Deidda: “Con Storie da gustare ha inizio il programma di promozione della lettura che l’Amministrazione Comunale ha previsto per il 2023 continuando a proporre eventi e situazioni in cui mettere in circolo la cultura in tutte le sue forme possibili e immaginabili” continua Deidda: “Siamo quindi molto felici che la nostra Biblioteca Comunale continui ad essere un luogo ospitale e inclusivo per scrittori, lettori e appassionati perché siamo convinti che questa sia la strada più giusta e funzionale per far crescere la nostra comunità”.