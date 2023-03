Lotteria di Pasqua solidale a Santa Croce, con quelli che andavano in Sede

Continuano a Santa Croce sull'Arno gli eventi dei ragazzi e delle ragazze che frequentavano la mitica Sede. Per Pasqua si guarda anche alla solidarietà, oltre che alla solita goliardia.

Il gruppo 'Quelli che andavano in Sede' organizza infatti una lotteria di Pasqua con grandissimi premi e soprattutto con la volontà di fare del bene, dato che il ricavato andrà agli Ortolani Coraggiosi di Ventignano. L'estrazione sarà l'8 aprile in Sede: saranno proprio gli Ortolani a estrarre.

La lotteria è made in Santa Croce e offre come premi dei prodotti delle attività santacrocesi, ovviamente corredati da una descrizione in dialetto.

Il primo premio è 'L'ovo della Sede' realizzato da Caffetteria Giannini, "10 kg di cioccolato con ir logo del Gruppo, per du anni se lo vinci c'hai anche la cioccolata". Il secondo premio è un kit deoambiente Acqua dell'Elba di Maison de Parfum Profumeria Poli, "così quand'esci di concia e torni a casa ti par d'esse ar mare". Il terzo premio è di Fiori & Colori, un vaso floreale per centrotavola, "c'hai la primavera in casa anco d'inverno". Il quarto premio è 'La olomba e la boccia' del panificio Fornaretto, "così per Pasqua un c'hai da spende".

I biglietti si possono acquistare a Fiori & Colori, Fornaretto, Maison de Parfum, Alberto Fashion Store, Specchio delle Mie Brame, Caffetteria Giannini e Romina e Daniela.