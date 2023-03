Nidi d'infanzia comunali, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali del territorio comunale per i bambini di età compresa tra i 3 mesi (da compiere entro il 1° ottobre 2023) ed i 36 mesi (esclusi i nati entro il 31.12.2020): le domande possono essere presentate entro le ore 23.59 venerdì 21 aprile 2023. Le domande di nuova iscrizione devono essere presentate esclusivamente online, accedendo al sito del Comune di Cascina (http://www.comune.cascina.pi.it ), sezione “Servizi online – Portale ECivis”. Il cittadino accede al Portale con SPID o CIE e successivamente procede all’iscrizione con la compilazione del form di domanda.

L’attribuzione del punteggio provvisorio ad ogni domanda avviene seguendo i criteri deliberati dalla giunta comunale, ed evidenziati nell’avviso pubblico. Entro il 5 maggio 2023 saranno pubblicate le graduatorie provvisorie e le famiglie potranno consultare il punteggio loro assegnato accedendo al sito internet del Comune di Cascina: i punteggi rimarranno pubblicati per 15 giorni consecutivi. Se l’utente ritiene che il punteggio attribuitogli non rispecchi i criteri del bando può presentare ricorso in opposizione entro il 15 maggio 2023 con le seguenti modalità: tramite pec al recapito protocollo@pec.comune.cascina.pi.it; via mail a infonidi@comune.cascina.pi.it.

La graduatoria definitiva esprimerà il punteggio attribuito ed eventualmente rivisto a seguito di ricorsi e la posizione definitiva del bambino/a per il/la quale è stata fatta richiesta con l’assegnazione del nido comunale. Entro il 31 maggio 2023 saranno pubblicate le graduatorie definitive e le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla frequenza di un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa, attraverso il sito web del Comune.

Questi i posti disponibili nei due nidi comunali, tenendo di conto che il nido comunale L’Aquilone ha una disponibilità complessiva di 42 posti (di cui 24 messi a bando), mentre il nido comunale Il Nido nell’Albero ha una disponibilità complessiva di 50 posti (di cui 24 posti messi a bando): Nido L’Aquilone (S.Frediano) fascia 9-12 mesi 10 nuovi posti disponibili, di cui 3 a tempo lungo e 7 a tempo corto (in totale 3 posti letto disponibili); Il Nido nell’Albero (Titignano) fascia 3-12 mesi 10 nuovi posti disponibili, di cui 1 a tempo lungo e 9 a tempo corto (in totale 1 posti letto disponibili); Nido L’Aquilone (S.Frediano) fascia 13-24 mesi 10 nuovi posti disponibili, di cui 2 a tempo lungo e 8 a tempo corto (in totale 2 posti letto disponibili); Il Nido nell’Albero (Titignano) fascia 13-24 mesi 10 nuovi posti disponibili, di cui 1 a tempo lungo e 9 a tempo corto (in totale 1 posto letto disponibili); Nido L’Aquilone (S.Frediano) fascia 25-36 mesi 4 nuovi posti disponibili, di cui 1 a tempo lungo e 3 a tempo corto (in totale 1 posto letto disponibile); Il Nido nell’Albero (Titignano) fascia 25-36 mesi 4 nuovi posti disponibili, di cui 1 a tempo lungo e 3 a tempo corto (in totale 1 posto letto disponibili).

Dal 5 al 9 giugno 2023 gli ammessi sono tenuti ad accettare o rifiutare il posto assegnato attraverso l’apposita funzione all’interno della propria area privata sul portale di iscrizione ai Servizi Educativi. Coloro che accetteranno il posto assegnato dovranno inviare via mail a infonidi@comune.cascina.pi.it copia del pagamento della quota di iscrizione di 20 euro (da pagare Tramite PagoPA collegandosi al sito http://cascina.soluzionipa.it/portal/).

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa