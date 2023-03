Nuoto, stato di forma eccellente per Ginevra Taddeucci

Esame mondiale in questo 2023 per Ginevra Taddeucci, punto di forza del nuoto di fondo italiano, allenata da Giovanni Pistelli, presidente e dt del T.N.T. Empoli. La 25enne atleta fiorentina sta avvicinandosi nel modo ideale alla rassegna iridata, in calendario dal 15 al 20 luglio prossimi a Fukuoka, in Giappone.

Al primo test internazionale della stagione, l'azzurra ha mostrato uno stato di forma eccellente. In Coppa Len a Eilat (Israele), sulla distanza olimpica dei 10 km, la supremazia fra le concorrenti nate in Europa, ha accreditato le sue mire di lasciare il segno pure nel Paese nipponico. Alla tappa inaugurale la portacolori delle Fiamme Oro ha completato il percorso in 1h 54'04"4, quasi un minuto di vantaggio sulla portoghese André, seconda rappresentante del vecchio continente a toccare la piastra finale. Poiché si trattava di manifestazione Open, la prima posizione reale è stata centrata dall'australiana Gubecka, davanti alla connazionale Gough, ma Ginevra Taddeucci è giunta in scia con 2"2 di ritardo dalla vincitrice.

In ogni caso, la specialista di acque libere residente a Lastra a Signa conquisterebbe tale storico trofeo, mantenendo il ruolo di leader in classifica al termine delle rimanenti cinque frazioni: 13 maggio Piombino, 17 giugno Belgrado, 19 agosto Samorin (Slovacchia), 3 settembre Veles (Macedonia) e 23 settembre Barcellona. In contesto regionale, frattanto, gli Esordienti A biancazzurri, istruiti da Alessandro Zannelli, hanno disputato la Coppa Toscana - 20° memorial Egidio Giannoni, a Livorno (Bastia) sommando 54,50 punti.

Hanno partecipato in vasca corta: Niccolò Borselli, Carlotta Caruso, Melania Doccini, Ginevra Lavezzo, Clara Mariani, Arianna Nucci, Benedetta Pagli, Gabriele Pagliai, Dario Riccobono, Lucia Russetti, le staffette 4x50 misti femminile (Lavezzo-Nucci-Doccini-Caruso) e maschile (Pagliai-Borselli-Riccobono-Lorenzo Perini). Il piazzamento migliore è stato di Benedetta Pagli (classe 2012), sesta nei 400 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli