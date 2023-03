Pacchetto Scuola 2023-24, approvata la graduatoria a Ponsacco

L’Amministrazione Comunale informa che con determinazione n. 106 del 22/02/2023 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari del Bando "Pacchetto Scuola 2023/2024" e dal giorno 29 marzo saranno in pagamento i contributi che sono pari ad euro 200,00 per studente. "L’Amministrazione comunale ha deciso di integrare la quota regionale, che prevede 150,00 euro a studente, con risorse proprie pari ad euro 13.000,00 al fine di arrivare a garantire l’importo di € 200,00 per benficiario" - commenta la Sindaca Francesca Brogi, che continua - "Prima di procedere alla liquidazione sono state trattenute le risorse del pacchetto scuola alle famiglie in debito con i pagamenti dei servizi scolastici riferiti agli anni precedenti".

Continua l’Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Stefania Macchi: "Assistiamo ad un aumento delle domande e nonostante il contributo della Regione Toscana non sia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno, abbiamo cercato di andare incontro a tutte le famiglie che avevano i requisiti richiesti dal bando".

Fonte: Comune di Ponsacco