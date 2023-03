Prendevano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: 18 persone denunciate nel Fiorentino

In collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze, i carabinieri di Pelago hanno denunciato 18 persone in stato di libertà per avere indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza. I controlli effettuati hanno dimostrato che i 18 soggetti, composti da 15 italiani e 3 stranieri di diverse nazionalità e tutti residenti nel Comune, avevano dichiarato falsamente all'INPS di non possedere beni mobili o immobili, nonché di non svolgere alcuna attività lavorativa al fine di accedere al beneficio.

In totale, le 18 persone hanno percepito somme variabili tra 273 e 32.684 euro, per un totale di oltre 173mila euro, mentre l'INPS è stato informato della discrepanza tra la loro situazione lavorativa e patrimoniale e quanto dichiarato.

Inoltre, la figlia di una delle 18 persone, una donna di 35 anni, è stata denunciata per falsità ideologica commessa dal privato, in quanto aveva prodotto un ISEE falso per aiutare la madre convivente ad ottenere il reddito. Sono in corso verifiche per possibili ulteriori illeciti simili anche negli altri Comuni della Valdisieve.