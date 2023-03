Pubblicato il bando per la ricerca di sponsorizzazioni per la manutenzione di aree verdi pubbliche

E’ pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web del Comune di Lastra a Signa il bando per la ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni per interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi pubbliche. In particolare si ricercano soggetti disponibili a sponsorizzare o svolgere attività di cura di una o più aree verdi pubbliche rientranti nel patrimonio verde in gestione, affinché venga eseguito uno specifico intervento di riqualificazione e di manutenzione per un periodo di tempo minimo di 1 anno e massimo di 5 anni. Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione. I soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, singoli cittadini) che si presentano in forma associata (ATI) dovranno indicare il soggetto capofila che sarà interlocutore dell’amministrazione per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 3 maggio 2023. Le proposte dovranno essere presentate: tramite posta elettronica certificata (PEC), per mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, per mezzo di corriere espresso, a mano, con rilascio di ricevuta da parte dell’ufficio protocollo del Comune di Lastra a Signa. Per ogni area che si intende sponsorizzare occorre presentare una distinta proposta.