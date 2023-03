Raccolta abiti usati, la mappa delle parrocchie di Empoli

Raccolta di abiti usati a Empoli: un servizio avviato nell'aprile 2017 con l'obiettivo di rimuovere dalle strade i cassonetti gialli, così da contrastare il degrado troppe volte a loro associato, disincentivando i conferimenti non adeguati, migliorando la qualità del materiale raccolto e scoraggiando comportamenti non corretti.

E ancora oggi questa 'formula' è a disposizione di cittadine e cittadini che si trovino in casa capi di abbigliamento e calzature o ancora coperte, lenzuola, asciugamani, borse e altro ancora non più utili per la famiglia ma ancora in buono stato: prosegue infatti in città il servizio di raccolta di abiti usati e riutilizzabili organizzato dal Comune di Empoli e da Alia Servizi Ambientali con la fattiva collaborazione di alcune parrocchie della chiesa cattolica di Empoli.

Il progetto, nato ormai sei anni fa come sperimentale, si è consolidato e perfezionato nel tempo, coinvolgendo numerose parrocchie, divenendo capillare sul territorio, andando di fatto a integrare l'opportunità messa a disposizione da Alia di conferire gli indumenti usati all'EcoCentro che si trova in via del Castelluccio, al Terrafino.

I punti di raccolta al momento attivi si trovano a Pozzale, in via di Val d'Orme 266 (parrocchia Beata Vergine Immacolata, lunedì e sabato per l'intera giornata); a Villanuova, via S. Donato in Poggio 9 (parrocchia di San Donato in Val di Botte, sabato e domenica per l'intera giornata); a Monterappoli, via Salaiola 310 (parrocchia Santi Giovanni Ev. e Lorenzo, lunedì e sabato per l'intera giornata); a Riottoli, via di Riottoli 8 (parrocchia San Pietro a Riottoli, domenica mattina); a Marcignana, via Chiesa di Marcignana 1 (parrocchia San Pietro Ap., sabato per l'intera giornata); a Ponte a Elsa, via Valdelsa 23 (parrocchia S. Stefano protomartire, martedì mattina); a Pontorme, via Pontorme 28 (parrocchia S. Michele a Pontorme, giovedì pomeriggio e sabato per l'intera giornata); in centro città, via Puccini 31 (parrocchia S. Giovanni Evangelista, lunedì e mercoledì mattina); in zona stazione, via XI Febbraio 13 (Caritas Misericordia, dal lunedì al sabato la mattina e lunedì, mercoledì e giovedì anche il pomeriggio); a Martignana, via della Chiesa 1 (parrocchia San Bartolomeo a Martignana, tutti i giorni per l'intera giornata).

"Il servizio avviato ormai sei anni fa dall'amministrazione con la collaborazione di Alia si è rivelato una scelta lungimirante ed efficace - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini - Ai cassonetti sistemati lungo le strade cittadine spesso erano associati fenomeni di degrado dovuti a comportamenti non corretti, era importante scegliere nuove modalità ed è stato possibile farlo ancora una volta grazie all'impegno di molti, a partire dalle parrocchie presenti sul territorio. Nel corso degli anni, il servizio si è perfezionato, passando da una sperimentazione a una modalità consolidata. I punti di raccolta, che si affiancano alla consueta possibilità di consegna all'EcoCentro, di fatto 'coprono' tutto il territorio comunale andando incontro ai cittadini che abbiano necessità di conferire capi di abbigliamento, scarpe e quant'altro previsto. Perciò come amministrazione non possiamo che ringraziare chi si è messo a disposizione per dare vita a questo servizio, uno strumento importante non soltanto in chiave riuso e riciclo ma anche per contrastare abbandoni di rifiuti e situazioni di degrado urbano".

Abiti, scarpe, borse e quant'altro in buono stato devono essere conferiti in sacchi chiusi e inseriti nell'apposito contenitore giallo. Maggiori informazioni sono disponibili cliccando sul sito web www.aliaserviziambientali.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa