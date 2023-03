Restituito il quadro rubato alla parrocchia di San Lorenzo

I Carabinieri del nucleo beni culturali hanno restituito ieri alla Parrocchia di San Lorenzo “La Madonna di Loreto”, il dipinto rubato lo scorso 15 marzo. Il comandante, Maresciallo Calogero Tropea, ha illustrato l'azione svolta ricordando l'importanza del sistema di telecamere interne ed esterne installato dall'Opera Medicea Laurenziana decisivo per l'immediata individuazione del responsabile e il recupero del dipinto.

Il priore di San Lorenzo, Mons. Marco Domenico Viola, ha ringraziato i carabinieri per l'immediato recupero, e ha indicato i danni riportati dalla cornice del quadro, riparabili senza problemi, sottolineando come sia stato importante recuperare l'opera soprattutto per la completezza di quanto verrà esposto nei locali della Compagnia delle Stimmate.