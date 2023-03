Riparte la raccolta fondi per sostenere Astro. Di nuovo l’utenza dei comuni del circondario Empolese Valdelsa troveranno il bollettino dentro le risposte dei referti delle analisi che vengono recapitate a domicilio di chi ne fa richiesta.

Da anni questo progetto, in accordo con la ex Asl 11 di Empoli, aveva portato nelle casse di Astro donazioni oscillanti tra 15000 e 25000 euro annui che sono stati un grande aiuto per finanziare i progetti dell’Associazione.

Dopo una temporanea sospensione da oggi possiamo ritrovare il nuovo bollettino.

Chiunque può contribuire, anche con una piccola donazione, a finanziare i nostri progetti.

E’ questo un valido aiuto rivolto a sostegno delle attività che Astro organizza ogni anno per dare sollievo alle persone che devono fare i conti con la gestione di una patologia oncologica.

La piscina, la ginnastica, l’estetica oncologica, la terapia in canoa con le Dragon Boat, la musicoterapia, il sostegno psicologico, la scherma, sono solo esempi di attività che Astro, ormai da anni, organizza per sostenere le persone che hanno bisogno di aiuto.

Non solo la raccolta di fondi con i bollettini ma anche la generosità delle persone, delle aziende del territorio insieme agli eventi che vengono organizzati nei comuni, uno tra tutti Le Vie in Rosa, portano ad Astro le risorse che, ogni anno, contribuiscono all’acquisto di strumentazioni che vengono donati al Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa