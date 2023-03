Salute donna, visite gratuite ad aprile all'ospedale di Pescia

Un calendario di appuntamenti declinato tutto al femminile per la “Salute della Donna” è stato previsto nella settimana dal 17 al 22 aprile all’Ospedale di Pescia in collaborazione con Onda.

Dalle visite senologiche, alle ecografie tiroidea e pelvica, dallo screening vascolare agli incontri di prevenzione e agli esami sul rischio cardiovascolare, sono numerose le opportunità che vengono offerte, gratuitamente, alle donne per fare prevenzione con il personale sanitario.

“Ancora una volta ringrazio i colleghi per la sentita partecipazione alle numerose iniziative che saranno messe a disposizione in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il prossimo 22 aprile, al fine di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile- ha dichiarato la dottoressa Giuditta Niccolai, direttore dell’Ospedale di Pescia.

E’ possibile prenotarsi dal lunedì al venerdì a partire da martedì 4 aprile, fino a esaurimento dei posti disponibili:

Radiologia-Senologia: 0572/460445 dalle 15:30 alle 17:30

Chirurgia Vascolare: 0572/460445 dalle 15:30 alle 18:30

Medicina Interna: 0572/460645 dalle ore 12:00 alle ore 14:00

Ostetricia e ginecologia: 0572/460445 dalle 15:30 alle 18.30

Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica:0572/460445 dalle 15:30 alle 18.30

Chirurgia Generale-Tiroide: 0572/460445 dalle 15:30 alle 18.30

Gli eventi si svolgeranno nella settimana dell’H open week, dal 17 al 22 Aprile:

• Radiologia-Senologia : visita senologica donne (fascia di età under 30) 19 aprile.

• Chirurgia generale-tiroide: ecografia tiroidea (fascia di età 18-75 anni) 21 aprile

• Riabilitazione Cardiologica e Cardiologia: incontro su prevenzione rischio cardiovascolare nella donna 20 aprile

• Ginecologia: ecografie pelviche transvaginali 18 aprile

• Chirurgia Vascolare: screening vascolare maggiore + ecodoppler (fascia di età 45-80 anni) 20 aprile

• Medicina Interna: Visite internistiche + esami su rischio cardiovascolare (fascia di età 45-70 anni) 17-19-21 aprile.

Fonte: Asl Toscana Centro