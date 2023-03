Un nuovo quartiere a San Miniato Basso: è Borgo Maria Laura

Sedici lotti. Sedici villette. Disseminate in uno spazio di 24mila mila metri quadrati di cui la metà saranno dedicate e servizi e verde. Nasce un nuovo quartiere a San Miniato Basso. Nasce il Borgo Maria Laura che doterà la frazione anche di un nuovo parcheggio con 40 posti auto: a servizio dei nuovi residenti e dei tantissimi che frequentano il giardino ludico più bello della frazione. Il cantiere sta già muovendo i primi passi per l’urbanizzazione di un’area che è tra le più esclusive di San Miniato. Fornita di tutti i servizi migliori che la zona offre, con la sua vicinanza alla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, la prossimità dell’area commerciale della frazione e la sua posizione nel verde più bello ai piedi della Rocca di Federico secondo. In campo c’è la squadra altamente professionale di Loft Immobiliare, la società che dopo un lungo iter di progettazione e di concertazione con l’amministrazione comunale, ha ottenuto il via libera dal municipio per l’avvio delle opere. Ma come sarà il Borgo Maria Laura? Un quartiere di villette, appunto, di varia dimensione, ognuna dotata di posto auto; un quartiere che vedrà il raddoppio di via Cavour, avrà un’area di sosta libera per tutti e una pista ciclabile che si collegherà a quella esistente: un tracciato in fase di ulteriore prolungamento perché unirà la frazione di San Miniato Basso portando direttamente nella valle del Cencione, ovvero nel cuore del centro storico del capoluogo. Il tutto intorno ad un luogo speciale, carico di significati: il parco giochi è stato donato dalla madre di Maria Laura, la signora Maura Nacci, proprietaria del terreno su cui sorge il giardino pubblico. Nel 2014 la signora Nacci volle fare quest’omaggio a San Miniato in memoria della figlia e con un pensiero speciale per tutti i bambini. Questo è stato anche il primo parco con un’altalena per i disabili, a testimoniare un’attenzione importante. “Per San Miniato Basso questo ulteriore passaggio a cui abbiamo lavorato con la società immobiliare - dice il sindaco Simone Giglioli - è di fatto la nascita di un nuovo quartiere che si inserisce in una nuova fase di crescita della frazione e di un territorio che rinnova e valorizza il suo appeal verso la residenza. Un nuovo concetto di abitare, nel rispetto dell’ambiente e con uno sguardo al futuro che si inserisce perfettamente anche nella programmazione che stiamo portando avanti con la realizzazione del Piano strutturale Intercomunale”. Il Borgo Maria Laura potrebbe iniziare ad essere realtà, con le prime edificazioni, già nel 2024.

Fonte: Loft Immobiliare - Ufficio stampa