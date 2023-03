A San Miniato nasce un gruppo per giovani che hanno vissuto la separazione dei genitori

Il Consultorio Familiare Diocesano “A. Giani” propone l’esperienza del “Gruppo di parola”, uno spazio di ascolto e condivisione tra coetanei, che vivono esperienze legate al vissuto della separazione dei genitori.

Come nasce la proposta

La separazione è un momento complesso per tutta la famiglia e implica la riorganizzazione delle relazioni familiari da parte di tutti i componenti coinvolti, trasformando sia la vita dei bambini che degli adulti. Il Gruppo di Parola aiuta i figli a vivere più serenamente e con maggiore consapevolezza i cambiamenti di questa fase.

In alcuni bambini le trasformazioni avvenute possono sollecitare emozioni, come rabbia, senso di colpa, tristezza e paura: il Gruppo di Parola diventa una risorsa fondamentale per permettere ai bambini di esprimersi e di dare voce a ciò che provano.

Nonostante la fine di un’unione non faccia più notizia come una volta, questo evento, tuttavia, ha un forte impatto emotivo sui figli. Può essere fonte di stress, influenzare il loro benessere fisico e psicologico, anche se apparentemente essi non mostrano segnali di sofferenza, non fanno domande, si comportano bene e sembrano tranquilli. Il Gruppo di Parola è uno strumento di protezione per la salute dei figli, che possono riflettere ed elaborare ciò che vivono.

Il percorso non ha un obiettivo valutativo o diagnostico, lo scopo è quello di alleggerire il vissuto emotivo difficile della separazione, grazie anche alla risorsa del gruppo dei pari.

Come si svolge

- 1 incontro informativo per i genitori;

- 4 incontri per i bambini (di età dai 6 agli 11 anni), di 2 ore ciascuno con merenda: i giovedì 4, 11, 18 e 25 maggio 2023 dalle ore 17.00 alle 19.00. Nella seconda ora del quarto incontro, i genitori partecipano al gruppo dei figli.

Tutti gli incontri si tengono presso la Sede del Consultorio, in via Vittime del Duomo, 4 a San Miniato.

Conduttrice del Gruppo

Moira Checcucci, conduttrice abilitata di Gruppi di Parola e consulente Familiare, con la collaborazione di Gabriella Boldrini, pedagogista e consulente Familiare.

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione al percorso è gratuita previa iscrizione da effettuarsi, entro il 23 aprile 2023, inviando una mail a: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare il n. 339.5029111.

Per partecipare è necessario il consenso di entrambi i genitori.