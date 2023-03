Scudo verde, in corso a Firenze l'installazione delle porte telematiche

"In città sono stati avviati i cantieri per realizzare l’infrastruttura relativa allo 'scudo verde', la cui realizzazione è prevista dal Piano urbano mobilità sostenibile approvato dalla Città metropolitana. Saranno 81 in varie parti della città e i lavori si concluderanno a novembre. La prima fase di attuazione dello 'scudo verde' sarà di monitoraggio". Lo afferma l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.

"Questi lavori - continua - andranno a costituire un elemento di supporto per quella che sarà la disciplina da applicare all’infrastruttura che sarà uno strumento di controllo dei mezzi più inquinanti. Tale disciplina non è stata ancora decisa e a breve partirà un confronto tra i sindaci della Città metropolitana. Il primo incontro è già stato convocato dal sindaco Dario Nardella per il prossimo 12 aprile, per studiare insieme quelle che saranno le regole e come si dovranno attuare".

"A novembre - conclude Giorgetti - avremo la conclusione dei lavori e regole definite".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa