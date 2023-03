Scuole di Lucca, quest'anno oltre 2 milioni e 300mila euro di lavori

Con l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche prima e del Bilancio poi, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pardini ha voluto riservare un importante capitolo al mantenimento e al miglioramento del patrimonio dell’edilizia scolastica. Per quest’anno, in particolare, gli uffici comunali contano di far partire lavori per un totale di 2.326.000 euro che saranno effettuati per la maggior parte la prossima estate, con l’arrivo delle vacanze e la pausa delle attività didattiche.

"Le aule, i laboratori, le palestre, le segreterie e gli altri spazi, interni ed esterni, delle nostre scuole – spiega l’assessore all’edilizia scolastica e all'istruzione Simona Testaferrata – sono luoghi particolarmente cari e che necessitano di molta cura, perché qui si svolge la vita quotidiana di tanti bambini e di tanti ragazzi della nostra comunità. Dobbiamo cercare di rinnovare gli impianti, migliorare l’accessibilità di alcune scuole e dei relativi servizi igienici, e lo dobbiamo fare cercando di prevenire gradualmente sempre di più le situazioni di emergenza e possibile disagio. La programmazione che abbiamo cercato di fare con gli uffici è andata in questa direzione, con l’obiettivo di migliorare progressivamente il comfort delle nostre scuole".

I cantieri. Si tratta, in parte, di interventi già finanziati nel 2022 e che per ragioni diverse, fra cui soprattutto la difficoltà a reperire i materiali, non hanno potuto iniziare prima. All’asilo nido Scoiattolo sono stati affidati i lavori per realizzare un impianto di climatizzazione: l’obbiettivo è di chiudere l’intervento prima dell’arrivo della stagione calda (70.000 euro di spesa). In estate saranno rinnovati tutti i terminal del riscaldamento (fancoil) negli asili nido (90.000 euro); alla scuola Giusti di Sant’Anna si rifarà l’impianto di distribuzione del riscaldamento: i lavori, per un importo di 190.000 euro, sono già stati affidati anche in questo caso. Sempre durante le vacanze estive intervento di restyling alla scuola primaria di San Michele di Moriano: saranno rifatti la recinzione, il tetto, le facciate e gli infissi (250.000 euro). E’ in corso invece l’intervento di ristrutturazione e adeguamento antisismico dell’ex alloggio del custode alla scuola Carlo Del Prete di Sant’Anna (570.000 euro). A questi lavori già messi a bilancio nel 2022, si aggiungono i nuovi interventi, quelli finanziati dal bilancio 2023 e che l’amministrazione punta a realizzare sempre nel periodo in cui le scuole chiuderanno i battenti, la prossima estate. Si tratta dell’adeguamento antincendio della scuola d’infanzia di Nave (58.000); dell’inserimento di un ascensore alla scuola Dante Alighieri per renderla completamente accessibile a tutti i bambini (85.000 euro) e della sistemazione di una porzione del tetto della stessa scuola (145.000 euro). Per questi tre interventi sono stati approvati in questi giorni i progetti definitivi ed esecutivi e nei prossimi giorni saranno individuate le ditte che effettueranno i lavori. Sarà adeguata alla normativa antincendio anche la scuola Da Vinci (190.000 euro) e sarà sostituita la caldaia alla stessa scuola. A questi si aggiungono ulteriori due interventi. Con 500.000 euro di spesa saranno messe a norma antincendio la scuola primaria Pascoli e la scuola d'infanzia Il Giardino e saranno effettuati lavori per la normativa antisismica. Alla scuola primaria di Sorbano sarà completamente rifatto il tetto e l'impianto fotovoltaico, con l'installazione di nuovi pannelli solari, per un importo complessivo di 176.000 euro.

