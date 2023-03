Società edile non rispetta le misure di sicurezza, multa da 5mila euro e sospensione dell'attività

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di San Miniato, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno eseguito una verifica in un cantiere edile. Il titolare di una società edile di Chianni è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per non aver redatto il piano operativo di sicurezza e per non avere adottato le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza degli operatori. Inoltre, la società è stata sospesa e sanzionata con oltre 5.000 euro fino a quando non ripristinerà le condizioni di sicurezza previste dalla legge.