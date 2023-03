Stadio di Pistoia, via libera alla riapertura della curva Nord

Via libera alla riapertura della curva Nord da parte della Commissione provinciale di vigilanza di pubblico spettacolo che si è riunita questa mattina per valutare la richiesta di utilizzo della tribuna a seguito dei lavori realizzati dal Comune di Pistoia all’interno dello stadio Melani.

"Il sopralluogo ha dato esito positivo" annuncia l’assessore all’impiantistica Alessandra Frosini, presente in Commissione insieme ai tecnici del servizio Lavori pubblici.

Il parere positivo consente di riaprire la curva a 2 mila posti. Per aumentare la capienza complessiva dello stadio, arrivando a quella massima consentita, saranno realizzati anche gli ultimi lavori previsti al fine dell’agibilità totale dell’impianto.

Negli scorsi mesi il Comune di Pistoia ha terminato i lavori di miglioramento sismico della curva, predisposti a seguito delle verifiche di vulnerabilità effettuate. Ha anche realizzato il blocco bagni a servizio della curva Sud e i servizi igienici per la curva Nord (operazioni avviate su richiesta dell’Asl). A questi interventi sono seguiti quelli di adeguamento alle norme in materia di antincendio e di pubblica sicurezza propedeutiche alla riapertura della Nord, come richiesto dai Vigili del Fuoco.

Precedentemente era stata conclusa una prima fase di consolidamento statico della curva, con interventi sugli stralli, sulle scale e sui parapetti, ed erano stati realizzati altri interventi, come i lavori di miglioramento sismico della tribuna Ovest - risultata anch’essa carente a seguito delle verifiche effettuate - il potenziamento dell’illuminazione del campo e l’installazione delle sedute numerate.

"Siamo soddisfatti dell’esito positivo raggiunto oggi in Commissione – dice l’assessore Frosini – ringrazio tutti i componenti per il lavoro fatto. Finalmente possiamo dare ai tifosi questa buona notizia. Un ringraziamento in particolare – conclude – voglio rivolgerlo ai tecnici del Comune che si occupano di impiantistica sportiva e al personale dei cantieri comunali".

Fonte: Comune di Pistoia