Un sub è stato multato per 3.500 euro per essere stato trovato dai finanzieri della sezione operativa navale di Portoferraio nelle acque di fronte al rigassificatore di Piombino, la nave Golar Tundra giunta il 19 marzo.

I militari avevano trovato un gommone fermo, all’ancora, nei pressi della nave. Il sub era in apnea non segnalato. E' stato multato per omessa segnalazione e navigazione in zona interdetta.