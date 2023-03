Tassa d'iscrizione mensa, FI: "Serve a colmare mancati incassi di Fucecchio Servizi. Difensore civico ci dà ragione"

A seguito della nostra richiesta al difensore civico, circa la legittimità della tassa d'iscrizione alla Fucecchio servizi, messa in modo lineare tutti i bambini che vogliono usufruire della mensa, il Difensore Civico della Regione Toscana conferma la nostra ipotesi; si legge infatti nella risposta “pare a questa Difesa civica che la ratio risulti ben descritta nel bilancio di previsione della Fucecchio Servizi SRL, peraltro da Voi evidenziata a pag.8, dove è riferito che "si è proceduto a rilevare una perdita su crediti inerenti la bollettazione del servizio mensa e trasporto scolastico anni 2019 e 2020, in quanto ritenuti non più recuperabili ...", il che conferma quanto da Voi riportato in quanto riferitoVi da quella che definite "parte politica", ossia che la quota di iscrizione serve a "colmare i mancati incassi".

Da tale risposta, i evince che l'amministrazione invece di provvedere al recupero dei crediti da chi non paga, ha più comodamente deciso di riscuotere tale somma tartassando i virtuosi che pagano sempre, ridistribuendo tale perdita in modo uguale tra tutti i bambini, senza alcuna differenza per fasce di reddito o altre criteri. Alla luce di quanto emerso, visti anche i molti disguidi nella richiesta di pagamenti verso gli utenti già puntuali, e in considerazione del fatto che le mense dei comuni limitrofi ai nostri risultano avere tariffe più basse, riteniamo opportuno richiedere una commissione garanzia e controllo, se ci verrà concessa dalla presidente cinque stelle che fino ad oggi è risultata molto restia nel convocare le commissioni richieste; al fine di valutare il contratto di appalto, le modalità di riscossione, gli atti fatti per riscuotere i crediti e l'opportunità e la convenienza di cercare un gestore alternativo all'attuale.

Per il Gruppo Forza Italia centrodestra Fucecchio

il Capogruppo Simone Testai

Cons. com. Sabrina Ramello