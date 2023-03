Terminati i lavori di Publiacqua in via Pantin a Scandicci: 1,3 milioni di euro per prevenire il rischio allagamenti

Sono 1,3 i milioni di euro che Publiacqua ha investito sul Comune di Scandicci per il collegamento fognario di via Pantin e via Lorenzo Perosi.

A COSA SERVONO I LAVORI

L’intervento è un fondamentale adeguamento del sistema di smaltimento delle acque della loc. Casellina. Come detto, con tale intervento si vanno a combattere gli allagamenti, in occasione di eventi meteo particolarmente significativi che vanno a gonfiare il Fosso Rigone che raccoglie gli scarichi delle utenze su via Pantin, via Scarlatti, via Ponchielli, via Di Vittorio, via Pergolesi, viuzzo di Casellina, via Pisana, largo Pierluigi da Palestrina, e via Baccio da Montelupo.

I lavori hanno richiesto un investimento di 1,3 milioni di euro.

UN LAVORO PER STEP

Il lavoro ha interessato via Pantin, via Scarlatti e via Cristofori e sono stati posati: 1) un nuovo collettore fognario (scatolare di 1.600 x 1.600 cm) che collega via Scarlatti (angolo via Pantin) e via don Lorenzo Perosi dove si trova il collettore principale (anche in questo caso un 1.600 x 1.600) che trasporta i reflui all’Impianto di San Colombano; 2) 135 metri di nuova condotta fognaria (DN 600, 60 centimetri di diametro) lungo via Scarlatti, via Donizetti ed un tratto di via Pantin finalizzato a ridurre l’afflusso di acqua allo scatolare presente nella stessa via Donizetti.

Il lavoro è stato realizzato per step cercando così di ridurre al minimo il disagio per la viabilità di residenti ed aziende.

LE DICHIARAZIONI

“Con il nuovo collettore Pantin-Don Perosi è stata realizzata un’opera particolarmente importante per il quartiere di Casellina. Dal momento che servirà a scongiurare in futuro il rischio di allagamenti in caso di forti piogge, per aree pubbliche e proprietà private in tutta la zona compresa tra via Pantin e via Baccio da Montelupo. L’intervento rientra tra gli investimenti di Publiacqua nel nostro territorio per la sicurezza idraulica e l’ammodernamento degli impianti idrici e fognari”.

Andrea Giorgi – Vicesindaco e Assessore alle Opere pubbliche del Comune di Scandicci

“L’intervento terminato in questi giorni è fondamentale per risolvere storici problemi di allagamenti e quindi per migliorare la vita dei cittadini. Un intervento ancora più importante considerando gli effetti del cambiamento climatico ed i sempre più frequenti eventi meteo significativi che colpiscono il nostro territorio. Un’opera che non è la sola che abbiamo realizzato o stiamo realizzando su Scandicci dove, lo ricordo, abbiamo lavorato per migliorare la rete idrica di via Mensa Arcivescovile e mettere in sicurezza il collegamento idraulico tra la rete cittadina ed il Serbatoio del Melarancio, per rinnovare la Centrale Pesa Vecchia ed in generale per migliorare la fognatura, come fatto su via Mozza. Insomma, Publiacqua si conferma un attore fondamentale a fianco delle amministrazioni per migliorare e far crescere il territorio e la qualità della vita dei nostri concittadini”.

Fonte: Ufficio Stampa