Torna la Festa delle Frittelle di Montagnana Val di Pesa

Torna domenica 2 aprile la Festa delle Frittelle di Montagnana Val di Pesa (Montespertoli)in piazza degli Ulivi, luogo storico dell’evento, grazie all’organizzazione e partecipazione di tutto il paese e di tante associazioni. Infatti il Circolo Arci di Montagnana, insieme al Circolo Mcl e all’Associazione Libera Caccia di Montespertoli faranno rivivere le vecchie tradizioni di una volta accanto alla grandissima padella che, a partire dalle 11,00, cuocerà le frittelle per tutto il giorno A far da cornice alla degustazione di frittelle, tante saranno le attrazioni: per tutto il giorno sarà aperto il Mercatino dell’ Artigianato con dimostrazioni dal vivo di realizzazione cesti ed altri prodotti mentre nel pomeriggio si svolgerà il gioco della ruota a premi ed intrattenimento di clowneria per i più piccoli, giochi di strada e altre sorprese a cura di Irene e Giulia.

Dalle 16.00 si potrà godere dell’attesissimo spettacolo del “Mastiscio’”, cabaret con Alessandro Masti e musica dal vivo insieme a Uragano Patty e imitazioni con Claudio Zero. Alla consolle con karaoke Claudio Giachi Borotalco Dj mentre ospite della serata sarà il re dei karaoke Fabio Di Gioia.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Montespertoli e supportata dall’Associazione Commercianti di Montespertoli e Centro Commerciale Naturale

Per essere aggiornati e per ricevere informazioni sulla manifestazione è possibile visitare la pagina Facebook “Sagra delle Frittelle “oppure telefonare allo 0571 671108.

Fonte: Ufficio Stampa Arci Empolese Valdelsa